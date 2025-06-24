HYBE¿·¥°¥ë¡¼¥×aoen¡¢½é´§ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Î¶Ã¤¤Îµ»½Ñ¤ËÇ÷¤ë¡Úº£Æü¤âaoen´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/24¡ÛHYBE»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦X LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×aoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë½é¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¤âaoen´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤¬¡¢6·î25Æü24»þ59Ê¬¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë¡Ë¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHYBEÈ¯¡¦¿·J-POP¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡×¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
aoen¤Ï2025Ç¯6·î11Æü¤ËDebut Single¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£È¯ÇäÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¤âaoen´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
6·î25Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£¸å·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»¤ò³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¤«¤é³Ø¤ÖÄ©Àï·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö±þ±çHIGH ¡ÁÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Á¡×¤«¤éaoen¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ»á¤òMC¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Î¶Ã¤¤Îµ»½Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£
½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥è¡¼À¤³¦°ì¤Î¥×¥í¤Ë¶µ¤ï¤ë¡¢Debut Single¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥è¡¼¥è¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤È¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¼ýÏ¿²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¿©¥ê¥Ý¡×¤ä¡¢¤Ò¤é¤á¤ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡ÖÆæ²ò¤¡×¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢aoen¤¿¤Á¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Êµ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¡£¸µµ¤·Ï¡¢ÃÎÀÇÉ¡¢Å·Á³·Ï¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿7¿Í¤Î¡È¾Ð¤¤¤ÈÌ¥ÎÏ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿30Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËTVer¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÈHulu¤Ç¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤à¡ÚHuluÆÃÊÌÈÇ¡ÛÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHYBEÈ¯¡¦¿·J-POP¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡×¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡aoen½é´§ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¤âaoen´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¥¹¥¿¡¼¥È
aoen¤Ï2025Ç¯6·î11Æü¤ËDebut Single¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£È¯ÇäÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¤âaoen´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥è¡¼À¤³¦°ì¤Î¥×¥í¤Ë¶µ¤ï¤ë¡¢Debut Single¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥è¡¼¥è¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤È¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¼ýÏ¿²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¿©¥ê¥Ý¡×¤ä¡¢¤Ò¤é¤á¤ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡ÖÆæ²ò¤¡×¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢aoen¤¿¤Á¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Êµ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¡£¸µµ¤·Ï¡¢ÃÎÀÇÉ¡¢Å·Á³·Ï¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿7¿Í¤Î¡È¾Ð¤¤¤ÈÌ¥ÎÏ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿30Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËTVer¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÈHulu¤Ç¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤à¡ÚHuluÆÃÊÌÈÇ¡ÛÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û