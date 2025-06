¾®Åç½¨É×´ÆÆÄ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤Î¡È17ºÐ¡É°æ¾å´îµ×»Ò¤Ï¡Ö¤â¤¦±Ê±ó¤Î¿Í¡×

6月26日発売予定のゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の小島秀夫監督(61歳)が、6月23日に公開されたポッドキャスト番組「コジ10 小島秀夫の『最高の10分間にしよう」』Podcast」(TBS Podcast)に出演。小島作品の常連である声優の井上喜久子について「もう永遠の人」と語った。「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の日本語音声を担当した声優陣からお祝いコメントが紹介されることになり、ルーシー役を務めた井上喜久子がコメントを寄せ、このポッドキャスト番組のナレーションなどでもお世話になっていると、番組についてもアピールした。

小島監督は「もうね、きっこさんには出てもらわなあかんので。毎回。(井上は自称)“17歳”ですけど、33〜4年ぐらいの付き合いなんで」と、「スナッチャー」や「ポリスノーツ」など、初期作品からの付き合いであると話し、「きっこさん、もう永遠の人ですから。もうむっちゃ優しかったんですよ、最初の収録で。みんなにめっちゃいじめられまして。やばかった。もう大御所ばっかりで、きっこさんが1番優しかったですね。この人しかおらんと思いましたね」と語った。