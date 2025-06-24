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USB Type-C¥¢¥À¥×¥¿ーÀ½ÉÊÌ¾ ±ÇÁü½ÐÎÏ HDR PDµëÅÅ LANÄÌ¿® USB Type-C ¥Þ¥ë¥Á¥¢¥À¥×¥¿ー(4K60Hz¡¦PDÂÐ±þ¡¦30cm¥±ー¥Ö¥ë)RS-UCHD-PHL4 ¡ß ¡ß ¡» ¡»
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