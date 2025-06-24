B&ZAI¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Á´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ½éÅÐ¾ì¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌ¾¶Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡õ2Âò¥¯¥¤¥º¤ÇÇòÇ®¤ÎÀï¤¤
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¦B&ZAI¤¬¡¢25Æü¤ÇÊüÁ÷200²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ëTBS¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å11¡§56¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤è¤ë¥Ö¥é¡×¥Á¡¼¥à¤ÈÇòÇ®¤Î¥²¡¼¥àÂÐ·è¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÇòÇ®¡ª¥²¡¼¥àÂÐ·è¤Çå«¤ò¤ß¤»¤ëB&ZAI
¡¡B&ZAI¤Ï¥Ð¥ó¥É¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¶¶ËÜÎÃ¡¢Ìð²ÖóÕ¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡¢ËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¢¨¹â=¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¡¢ÀîºêÀ±µ±¡Ê¢¨ºê=¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¤«¤é¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤è¤ë¥Ö¥é¡×¥Á¡¼¥à¤ÈB&ZAI¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ3¼ïÎà¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¡£1¤ÄÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥½¥ó¥°¡×¡£B&ZAI¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌ¾¶Ê¤ò3¶ÊÆ±»þ¤ËÎ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ÊÌ¾¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é²òÅú¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤ÆÁá²¡¤·¤ÇÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëYES¡¦NO¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢B&ZAI¥Á¡¼¥à¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë2Âò¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡£Àµ²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢¸«»öÀµ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¸À¤¦¤³¤È°ì½ï¤ä¤ë¤³¤ÈµÕ¡×¤ÇÂÐ·è¡£Á´°÷¤Ç»ØÎá¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¤«¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤¬½Ð¤¿¤é½ã¿è¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±ÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÇòÇ®¡ª¥²¡¼¥àÂÐ·è¤Çå«¤ò¤ß¤»¤ëB&ZAI
¡¡B&ZAI¤Ï¥Ð¥ó¥É¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¶¶ËÜÎÃ¡¢Ìð²ÖóÕ¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡¢ËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¢¨¹â=¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¡¢ÀîºêÀ±µ±¡Ê¢¨ºê=¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¤«¤é¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëYES¡¦NO¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢B&ZAI¥Á¡¼¥à¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë2Âò¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡£Àµ²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢¸«»öÀµ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¸À¤¦¤³¤È°ì½ï¤ä¤ë¤³¤ÈµÕ¡×¤ÇÂÐ·è¡£Á´°÷¤Ç»ØÎá¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¤«¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤¬½Ð¤¿¤é½ã¿è¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±ÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤ë¡£