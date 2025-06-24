¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤Ö¡¢¿ó¤Ë¡É¤¢¤ë¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡Âè63²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè63²ó¡Ê25Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤ËÊÑ²½¡ª¿Íµ¤¥¥ã¥éÉü³è¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤ë¡£½é¼·Æü¤¬²á¤®¡¢Ä«ÅÄ²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ë¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÏºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤à¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¡£¤½¤Îµ¢¤ê¡¢¤Î¤Ö¤¬¸æÌÈÍ¿±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·³Éþ»Ñ¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¸ß¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤ì°ã¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¶õ½±¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ç¤Ò¤È¤êÐÊ¤à¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ó¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¶µ»Õ¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤ËÊÑ²½¡ª¿Íµ¤¥¥ã¥éÉü³è¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤ë¡£½é¼·Æü¤¬²á¤®¡¢Ä«ÅÄ²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ë¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÏºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤à¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¡£¤½¤Îµ¢¤ê¡¢¤Î¤Ö¤¬¸æÌÈÍ¿±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·³Éþ»Ñ¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¸ß¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤ì°ã¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¶õ½±¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ç¤Ò¤È¤êÐÊ¤à¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ó¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¶µ»Õ¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£