¥Ç¥Ó¥å¡¼4¤«·î¤Ç¿·¿Í¾Þ¡ªHearts2Hearts¡¢½é¼ø¾Þ¼°¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¾¯½÷»þÂå¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Hearts2Hearts¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«4¤«·î¤Ç¡ØASEA 2025¡Ù¤Î¿·¿Í¾Þ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£¸å¤Î²ÄÇ½À¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHearts2Hearts¡¢¡È¥Ø¥½½Ð¤·»Ïµå¼°¡É
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¡÷star1¡Ù¤Î7·î¹æ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Àè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¡ØASEA 2025¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿Hearts2Hearts¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ¤Î¼ø¾Þ¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿·¿Í¾Þ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¿·¿Í¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÀäÂÐ¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇËÜÅö¤Ë´î¤ó¤À¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡ÖS2U¡Ê¥Ï¥Á¥å¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëS2U¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÁá¤¯³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä»ä¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Chase¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢À¤³¦¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤Î¤È¤¤á¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£8¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥Ê¥¸¡¼¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ìÁØÎý½¬¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Hearts2Hearts¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î°ÕÌ£¤¬¡È¿´¤«¤é¿´¤Ø¡É¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇÌÀ¤ë¤¯¹¬¤»¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎý½¬À¸»þÂå¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¾¯½÷»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡ØASEA¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤È¤è¤êÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë