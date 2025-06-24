¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤ÎÂçÅç¿·´ÆÆÄ¤¬¡¢J£±»ÄÎ±¤Ø·è°ÕÉ½ÌÀ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²¤¦¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÂçÅç½¨É×¿·´ÆÆÄ¤¬£¶·î24Æü¡¢²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö¡ÊJ£±¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¡Ë¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´Éô¤ò·ü¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Á´°÷¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é¤Î11»î¹ç¤Ç¡¢¤ï¤º¤«£±¾¡¡£À®ÀÓÉÔ¿¶¤òÍýÍ³¤Ë¡¢£´·î18ÆüÉÕ¤±¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¥¹¥Î¡¼¥Ü´ÆÆÄ¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¹¥Å¾¤»¤º¡¢£¶·î19Æü¤ËÂàÇ¤¡£¤½¤Î£²Æü¸å¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤Ï¡¢ÂçÅç½¨É×¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄê¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²¤¦¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡£Áª¼ê¤â¤½¤ì¤¾¤ìÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÆ±¤¸ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢J£±»ÄÎ±¤À¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¡£Îã¤¨¤ÐÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾¡¤Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤«¤éÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤¬¡Ê¾¡ÅÀ¡Ë41¤¢¤¿¤ê¤À¤È·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Î·Á¡¢°Õ¼±¡¢ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼¡Àï¤Ï25Æü¤Ë¡¢17°Ì¤ÎFCÅìµþ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä²£ÉÍFM¡£J£±»ÄÎ±¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÂçÅç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡º£µ¨¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é¤Î11»î¹ç¤Ç¡¢¤ï¤º¤«£±¾¡¡£À®ÀÓÉÔ¿¶¤òÍýÍ³¤Ë¡¢£´·î18ÆüÉÕ¤±¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¥¹¥Î¡¼¥Ü´ÆÆÄ¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¹¥Å¾¤»¤º¡¢£¶·î19Æü¤ËÂàÇ¤¡£¤½¤Î£²Æü¸å¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤Ï¡¢ÂçÅç½¨É×¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄê¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢J£±»ÄÎ±¤À¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¡£Îã¤¨¤ÐÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾¡¤Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤«¤éÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤¬¡Ê¾¡ÅÀ¡Ë41¤¢¤¿¤ê¤À¤È·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Î·Á¡¢°Õ¼±¡¢ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼¡Àï¤Ï25Æü¤Ë¡¢17°Ì¤ÎFCÅìµþ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä²£ÉÍFM¡£J£±»ÄÎ±¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÂçÅç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë