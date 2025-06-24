¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¤Ë´¶À÷ 60ÂåÃËÀ½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅÃæ 2025Ç¯¸©Æâ½é³ÎÇ§¡áÀÅ²¬
ÉÍ¾¾»Ô¤Ï6·î24Æü¡¢Å·Îµ¶è¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë¡Ö½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡áSFTS¡×¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¸½ºß½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎSFTS¤Î´¶À÷¼Ô¤Î³ÎÇ§¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢SFTS¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï6·î13Æü¤ËÈ¯Ç®¤·¡¢¤½¤Î¸åÇ®¤¬²¼¤¬¤é¤º²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ½Ð¤¿¤¿¤á¡¢È¯¾É¤«¤é6Æü¸å¤Î19Æü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÆÂÎ¤¬²óÉü¤»¤º¡¢Íâ20Æü¤ËÊÌ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¾É¤«¤é9ÆüÌÜ¤Î22Æü¤Ë¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íâ23Æü¤Ë¡¢»ÔÊÝ·ò´Ä¶¸¦µæ½ê¤Î¸¡ºº¤Ç¡ÖSFTS¡×¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹°äÅÁ»Ò¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÅ¾±¡¤·¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¤ï¤Ê¢¡¢±¦Æâ¤â¤â¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î3¤«½ê¤Ë¥Þ¥À¥Ë¤Î»É¤·½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¾ÉÁ°¤ËÇÀºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢SFTS¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶À÷¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤Æ´¶À÷¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢´¶À÷·ÐÏ©¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î2025Ç¯¤ÎSFTS¤Î´¶À÷¼Ô³ÎÇ§¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
SFTS¤Ï¼ç¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ìSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤äÇ¤ÎÂÎ±Õ¤«¤é´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢6Æü¤«¤é14Æü¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤Î¸å¡¢È¯Ç®¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¾Ã²½´ï¾É¾õ¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¡¢½Å¾É²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¤Ï¡¢½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ï¡¢»³¤äÈª¤Ê¤É¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¡¢È¯Ç®¡¦È¯¿¾¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
³¤,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÆÁÅç,
Ä¹Ìî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°