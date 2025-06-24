21Æü¡¢ÅìµþÅÔµÄÁªºÇ½ªÆü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Î±þ±ç¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤ê¡¢»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸µºâÌ³¾Ê´±Î½¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇÂç¤Î»²±¡ÁªÂÐºö¡×¤ò¡È½õ¸À¡É¤·¤¿¡£

¹â¶¶»á¤Ï23ÆüÌë¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤¬Æ±Æü¸á¸å9»þ¤«¤éµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ­»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò°úÍÑ¡£¡ÖËÜ¿Í¤¬¼­¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î»²±¡ÁªÂÐºö¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤½¤ì¤Ç¤¹¤ï¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¿Ô¤­¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¼«Ì±ÅÞ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤Ï»²±¡Áª¤ÎÁ°¾¥Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì22Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄÁª¤ÇÂçÇÔ¡£²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿2017Ç¯¤Î23µÄÀÊ¤ò²¼²ó¤ë21µÄÀÊ¤ÈÂçÇÔ¤·¤ÆÂè1ÅÞ¤ÎºÂ¤ò¼º¤¤¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á31¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤¿ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤¬¡¢17Ç¯ÅÔµÄÁª°ÊÍè¤ÎÅÔµÄ²ñÂè1ÅÞ¤ËÉü³è¤·¤¿¡£