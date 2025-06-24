¥¹¥¶¥ó¥Ì38ºÐ¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÈþÊ¢¶Ú¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ªÇ¯Æâ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ê38¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡Ö2½µÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Ã¤Ã¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀè½µµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤é¤º¤Ã¤È¤Ô¤¯¤Ô¤¯2Æü´ÖÌåÀä¶ÚÆùÄË¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¿´¤Å¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤âÁ°¤è¤êÊ¢¶Ú¤¬¤Ç¤¤ÆÍè¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö2025Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬À¤¤Ë¸À¤¦ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤À¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎCM¤Ç¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤È¤Î¶¦±é¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö½é¤Ï¡Ö¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á35ºÐ¤ÇÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ·ÐºÑÂç³ØÊ¡²¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄÌ¤¦¸½Ìò¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£