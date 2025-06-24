¥«¥Ðー¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê²¼¤²
¡¡¥«¥Ðー<5253.T>¤Ï£²£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²£´Ç¯£³·î´ü¤ò´ð½à´ü¤È¤·¤ÆÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿³ºº¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Äê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç³ÎÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î£²£µÇ¯£³·î´ü·è»»¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿½ÀÁ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤ÎÊý¿Ë¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ¤á¤Æ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¿½ÀÁ»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS