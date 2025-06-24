iPhone¤âAndroid¤â¤Û¤ÜÁ´µ¡¼ïÂÐ±þ¡£¥ë¥¬¥È¡¼³×¤Çºî¤ëÈþ¤·¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥±¡¼¥¹¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤À¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼µ¡¼ï¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª
¹âµé²½¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÝ¸î¤Ë¥±¡¼¥¹¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¼é¤ë¤À¤±¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤ÈÌ£µ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÆü¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¸ÄÀ¤â±é½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥Ì¥á³×¥ë¥¬¥È¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢2¤ÄÀÞ¤êµ¡¼ï°Ê³°¤ÏÁ´µ¡¼ïÂÐ±þ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡ª
Í¥²í¤Ç¤¤¤Æµ¡Ç½À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¸½¹Ôµ¡¤Ï¤Û¤ÜÁ´µ¡¼ïÂÐ±þ
¤³¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¼¢²ì¸©¤Î³×¹©Ë¼¡ÖCxC Leather¡×¡£³×À½¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤éÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
1ÅÀ¤º¤Äºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢2¤ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤Î¸½¹Ôµ¡¤ÏÁ´µ¡¼ïÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥ÈÀ½¥±¡¼¥¹¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ì¤ÐÀ©ºî²Ä¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥¹¤Î¼ïÎà¤¬¾¯¤Ê¤¤µ¡¼ï¤Î¿Í¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÇºà¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼»º¤Î¹âµé¥Ì¥á³×¥ë¥¬¥È¡¼¤òºÎÍÑ¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸÷Âô¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯µ¡Ç½¤â¤¢¤ê
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡õ¥Ï¥ó¥É¥ëÅëºÜ¥¿¥¤¥×¡£¥¯¥ì¥«¤äIC¥«¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿È·Ú¤Ê¹ÔÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤ß¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£
ºÇ¶á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÒ¼ê¤Ç°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë½À¤é¤«¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°é¤Æ¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Apple / Pixel Watch ¥Ð¥ó¥É¤â¥ª¡¼¥À¡¼OK
¥¹¥Þ¥Û¤È¹ç¤ï¤»»È¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Apple Watch¤äGoogle Pixel Watch ÍÑ¤Î¥Ð¥ó¥É¤â¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¡£
¥³¥Ð¡ÊÂ¦ÌÌ¡Ë¤Ë¤Ï½ÀÆðÀ¤ÈËÉ¿åÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢°Â²Á¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÃúÇ«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÉ¬¸«¤«¤â¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤¨¤¬¤Á¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¹âµé´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
³×·¤¤ä¥Ù¥ë¥È¤Î¥«¥é¡¼¤â¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¾åµé¼Ô¤«¤â¡£
¿¦¿Í¤¬1ÅÀ¤º¤Ä»Å¾å¤²¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥ë¥¬¥È¡¼³×À½¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡õ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤Ë¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é¡¢¥Ù¥ë¥È¤Î¤ßÈÇ¤¬20¡óOFF¤Î6,880±ß¡¢¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤¬Æ±¤¸¤¯20¡óOFF¤Î9,440±ß¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ä¡ä ¡Ú³×¤ÎÊõÀÐ¡Û¹âµé³×¥ë¥¬¥È¡¼¤ÎiPhone¡õAndroid¥±¡¼¥¹¡¢Watch¥Ð¥ó¥É
Source: machi-ya