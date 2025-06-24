À¤ÂÓÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Ç¤â¡Ö·ã°Â¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤Ð¤«¤ê¡×¡ÄÉÏÌ±²½¤¹¤ë¡ÈÃæÎ®¡É¤ÎÊë¤é¤·¡£ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬¿Ê¤àÍýÍ³¤È¤Ï
Êª²Á¹â¤äÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ç¡ÖÃæÎ®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬ÉÏÌ±²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤â¥Ä¥é¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼èºàÈÉ¤Ï3700¿Í¤ÎÃæÎ®ÁØ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÉÏ¤·¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÊ¿¶ÑÅª¡ÉÊë¤é¤·¤Ïº£¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©ÉÏÌ±²½¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ¤ÎÃæÎ®¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡ºÊ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡ÖÇ¯¡¹°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖºÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó600Ëü±ß¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ²ð¸îÈñÍÑ¤ò¥¦¥Á¤é¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀ¸³è¤Ï¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£Ãù¶â¤Ï500Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤³¤¦ÏÃ¤·¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯±óÌîÀ¶Î´¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¡£2ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¡ÖÇ¯¡¹°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï5Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢»ä¤À¤±¤ÇÇ¯¼ý¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤éÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦Ç¯¾åÉô²¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼è°úÀè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë½èÍý¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤¬·î100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤ä¤é¤ì¤ÆÈ¾Ç¯´ÖµÙ¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éü¿¦¤·¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë3ÃÊ³¬¤°¤é¤¤¹ß³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ÆÇ¯¼ý¤Ï300Ëü±ßÂæ¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÇÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤Ê§¤Ã¤ÆÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î²ÈÄÂ7Ëü5000±ß¤Î¶è±ÄÃÄÃÏ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£´×¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¶È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¾ºµë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¿©Èñ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬ºÒ³²ÍÑ¤ËÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ò·ã°Â¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£50¿©Æþ¤Ã¤¿1¥±¡¼¥¹¤¬500±ß¤°¤é¤¤¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿È¾³Û¤Î¤ªÁÚºÚ¤ò²¿²ó¤«Ê¬¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢1¿©30±ß¤°¤é¤¤¤ÇºÑ¤à¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡ÃæÎ®¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È10Ç¯¡£¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¶±¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹±óÌî¤µ¤ó¤Ï¤·¤¤ê¤ËÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¿å½à¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÉÏº¤ÌäÂê¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓÈþ´õ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹ñÀÇÄ£¡ØÌ±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº·ë²Ì¡Ù¡Ê¡Ç23Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï460Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿³¬µéÊÌ¹½À®³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø300Ëü±ßÄ¶400Ëü±ß°Ê²¼¡Ù¤¬ºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¡Ê16.3¡ó¡Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÅý·×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÂæ¤¬¡ÈÂ¿¿ôÇÉ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö¡Ç23Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï524Ëü±ß¤À¡£Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ò¸«¤ë¤È405Ëü±ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±óÌî¤µ¤ó¸Ä¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Ë³ºÅö¤·¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÊ¿¶Ñ¤ò¼ã´³¾å²ó¤ë¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢±óÌî²È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¶¡¦ÃæÎ®¡×Áü¤Ë¶á¤¤²ÈÄí¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤¬¶ì¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÎ®¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡40ÂåÃËÀÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï26Ç¯¤Ç30Ëü±ß°Ê¾å¸º¾¯
¡Ö¹ñÀÇÄ£¤ÎÅý·×¤«¤é¤ÏÆ¯¤À¹¤ê¤Î40ÂåÃËÀ¤ÎÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»ÉÔ°Â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿1997Ç¯¤È¡Ç23Ç¯¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢40¡Á44ºÐ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï645Ëü±ß¤«¤é612Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢45¡Á49ºÐ¤â695Ëü±ß¤«¤é653Ëü±ß¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç00Ç¯Âå¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇÉ¸¯¤ä·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸ÛÍÑ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÎ®ÁØ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÏÁý²Ã¤·Â³¤±¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃæÎ®Êø²õ¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
º£²ó¡¢¼èºàÈÉ¤¬À¤ÂÓÇ¯¼ý400Ëü¡Á700Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃæÎ®ÁØ3700¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤¬¡ÖµëÎÁ¤¬²¿Ç¯¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬Ä¾¶á4·î»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÃæ¤Î¡ÈÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡3700¿ÍÄ´ºº³µÍ×
º£²ó¡¢¼èºàÈÉ¤ÏÀ¤ÂÓÇ¯¼ý400Ëü¡Á700Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ò¡ÖÃæÎ®¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÂçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹30¡Á50ÂåÃË½÷3700¿Í¤Ë5·î28Æü¤«¤é6·î3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Î¼ç¤ÊÂ°ÀÊ¬ÉÛ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
»Ò¶¡¤¢¤ê¡¦¤Ê¤·
»Ò¶¡¤¢¤ê¡¡71¡ó
»Ò¶¡¤Ê¤·¡¡29¡ó
Æ¯¤Êý
²ñ¼Ò°÷¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¡¡71¡ó
²ñ¼Ò°÷¡Ê·ÀÌó¡¦ÇÉ¸¯¡Ë¡¡8¡ó
¸øÌ³°÷¡¡4¡ó
¼«±Ä¶È¡¡7¡ó
Àì¶È¼çÉØ¡¡10¡ó
À¤ÂÓÇ¯¼ý
400Ëü¡Á500Ëü±ß¡¡37¡ó
500Ëü¡Á600Ëü±ß¡¡49¡ó
600Ëü¡Á700Ëü±ß¡¡14¡ó
¢¡3700¿Í¤Î¾ÓÁü
µëÎÁ¤¬²¿Ç¯¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡1638¿Í
ÃæÎ®ÁØ3700¿Í¤Î¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤¬µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÚÏ«Æ¯ÌäÂê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¾®ÎÓÈþ´õ»á¡Û
¡Ø½µ´©¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ùµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¸ÛÍÑ¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÌäÂê¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼èºà¡£¡ØÇ¯¼ý443Ëü±ß¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î¡ÎÃæÎ®ÉÏÌ±¡Ï3700¿Í¤Î¾ÓÁü¡Ï¡½
¢¡ºÊ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡ÖÇ¯¡¹°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖºÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó600Ëü±ß¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ²ð¸îÈñÍÑ¤ò¥¦¥Á¤é¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀ¸³è¤Ï¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£Ãù¶â¤Ï500Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¼Â¤Ï5Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢»ä¤À¤±¤ÇÇ¯¼ý¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤éÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦Ç¯¾åÉô²¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼è°úÀè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë½èÍý¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤¬·î100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤ä¤é¤ì¤ÆÈ¾Ç¯´ÖµÙ¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éü¿¦¤·¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë3ÃÊ³¬¤°¤é¤¤¹ß³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ÆÇ¯¼ý¤Ï300Ëü±ßÂæ¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÇÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤Ê§¤Ã¤ÆÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î²ÈÄÂ7Ëü5000±ß¤Î¶è±ÄÃÄÃÏ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£´×¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¶È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¾ºµë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¿©Èñ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬ºÒ³²ÍÑ¤ËÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ò·ã°Â¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£50¿©Æþ¤Ã¤¿1¥±¡¼¥¹¤¬500±ß¤°¤é¤¤¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿È¾³Û¤Î¤ªÁÚºÚ¤ò²¿²ó¤«Ê¬¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢1¿©30±ß¤°¤é¤¤¤ÇºÑ¤à¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡ÃæÎ®¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È10Ç¯¡£¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¶±¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹±óÌî¤µ¤ó¤Ï¤·¤¤ê¤ËÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¿å½à¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÉÏº¤ÌäÂê¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓÈþ´õ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹ñÀÇÄ£¡ØÌ±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº·ë²Ì¡Ù¡Ê¡Ç23Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï460Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿³¬µéÊÌ¹½À®³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø300Ëü±ßÄ¶400Ëü±ß°Ê²¼¡Ù¤¬ºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¡Ê16.3¡ó¡Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÅý·×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÂæ¤¬¡ÈÂ¿¿ôÇÉ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö¡Ç23Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï524Ëü±ß¤À¡£Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ò¸«¤ë¤È405Ëü±ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±óÌî¤µ¤ó¸Ä¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Ë³ºÅö¤·¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÊ¿¶Ñ¤ò¼ã´³¾å²ó¤ë¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢±óÌî²È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¶¡¦ÃæÎ®¡×Áü¤Ë¶á¤¤²ÈÄí¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤¬¶ì¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÎ®¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡40ÂåÃËÀÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï26Ç¯¤Ç30Ëü±ß°Ê¾å¸º¾¯
¡Ö¹ñÀÇÄ£¤ÎÅý·×¤«¤é¤ÏÆ¯¤À¹¤ê¤Î40ÂåÃËÀ¤ÎÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»ÉÔ°Â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿1997Ç¯¤È¡Ç23Ç¯¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢40¡Á44ºÐ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï645Ëü±ß¤«¤é612Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢45¡Á49ºÐ¤â695Ëü±ß¤«¤é653Ëü±ß¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç00Ç¯Âå¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇÉ¸¯¤ä·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸ÛÍÑ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÎ®ÁØ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÏÁý²Ã¤·Â³¤±¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃæÎ®Êø²õ¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
º£²ó¡¢¼èºàÈÉ¤¬À¤ÂÓÇ¯¼ý400Ëü¡Á700Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃæÎ®ÁØ3700¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤¬¡ÖµëÎÁ¤¬²¿Ç¯¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬Ä¾¶á4·î»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÃæ¤Î¡ÈÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡3700¿ÍÄ´ºº³µÍ×
º£²ó¡¢¼èºàÈÉ¤ÏÀ¤ÂÓÇ¯¼ý400Ëü¡Á700Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ò¡ÖÃæÎ®¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÂçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹30¡Á50ÂåÃË½÷3700¿Í¤Ë5·î28Æü¤«¤é6·î3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Î¼ç¤ÊÂ°ÀÊ¬ÉÛ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
»Ò¶¡¤¢¤ê¡¦¤Ê¤·
»Ò¶¡¤¢¤ê¡¡71¡ó
»Ò¶¡¤Ê¤·¡¡29¡ó
Æ¯¤Êý
²ñ¼Ò°÷¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¡¡71¡ó
²ñ¼Ò°÷¡Ê·ÀÌó¡¦ÇÉ¸¯¡Ë¡¡8¡ó
¸øÌ³°÷¡¡4¡ó
¼«±Ä¶È¡¡7¡ó
Àì¶È¼çÉØ¡¡10¡ó
À¤ÂÓÇ¯¼ý
400Ëü¡Á500Ëü±ß¡¡37¡ó
500Ëü¡Á600Ëü±ß¡¡49¡ó
600Ëü¡Á700Ëü±ß¡¡14¡ó
¢¡3700¿Í¤Î¾ÓÁü
µëÎÁ¤¬²¿Ç¯¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡1638¿Í
ÃæÎ®ÁØ3700¿Í¤Î¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤¬µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÚÏ«Æ¯ÌäÂê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¾®ÎÓÈþ´õ»á¡Û
¡Ø½µ´©¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ùµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¸ÛÍÑ¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÌäÂê¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼èºà¡£¡ØÇ¯¼ý443Ëü±ß¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î¡ÎÃæÎ®ÉÏÌ±¡Ï3700¿Í¤Î¾ÓÁü¡Ï¡½