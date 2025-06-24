¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ¤ËÆÍÁ³¡ÈÊ¿¼êÂÇ¤Á6È¯¡É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤âÃ¡¤¤Ä¤±ÇË²õ¡¡´Ú¹ñÎø¥ê¥¢½Ð±é¤Î¥»¥ì¥Ö½÷À¤ËÍºáÈ½·è
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£½Ð±é¤Î´Ú¹ñ½÷À¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¼Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿Ë½¹Ôºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎø¥ê¥¢½Ð±é¼Ô¤Ë¡ÈÀ³Ê¥Ö¥¹¡Éµ¿ÏÇ
6·î24Æü¡¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡ËÃÏºÛ¡¦·º»ö2Ã±ÆÈ¤Ï¡¢Ë½¹Ô¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥ß¥ç¥ó¥¦¥óÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢700Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó70Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¥Á¥§Èï¹ð¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤Ï¥½¥í¡ÙÂè10´ü¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö»ñ»º200²¯¥¦¥©¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¿ÍÊª¡£½Ð±é¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡È¸ÅÉ÷¤Ê²¾Ì¾¡É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¥¹¥¯¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯10·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡£Âçî¹»ÔÆâ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¥Á¥§Èï¹ð¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾è¼Ö¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀA»á¤È¸ýÏÀ¤Ë¡£¶½Ê³¾õÂÖ¤Î¥Á¥§Èï¹ð¤ÏA»á¤ÎËË¤òÊ£¿ô²óÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Ô¥é¡×¤ÈÇÍ¤Ã¤¿µó¶ç¡¢A»á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃÏÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ÆÇËÂ»¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¡ÖÈÈ¹Ô¤Î°¼ÁÀ¡¢Èï³²¼Ô¤È¤Î¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËÈï¹ð¿Í¤¬²áµî¤Ë¤âË½¹Ô»ö·ï¤ÎÁ°²Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÎÌ·ºÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñJTBC¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤ÎA»á¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¹ðÈ¯¡£»ö·ïÅöÆü¡¢A»á¤¬Âçî¹¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÁ°Êý¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬¸åÉô¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£A»á¤¬¡Ö»ä¤¬Àè¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¤ÏÆÍÁ³Ìµ¸À¤ÇËË¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò6²ó¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢A»á¤Ï¾Úµò¤ò»Ä¤½¤¦¤ÈÏ¿²»¤ò³«»Ï¡£²»À¼¤Ë¤Ï½÷À¤¬ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖÏ¿²»¤·¤í¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ëÀ¼¤ä¡¢·Ù»¡¤ÎÀ©»ß¤Ë¤â¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¡ÖÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤ÄÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥§Èï¹ð¤ÏÆ±Ç¯12·î¤ËË½¹Ô¡¦´ïÊªÂ»²õ¡¦Éî¿«¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£