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Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ30ÅÙ05Ê¬ (30.1ÅÙ)
Åì·Ð140ÅÙ25Ê¬ (140.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1004 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ËÌÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
ÆîÀ¾Â¦ 110 km (60 NM)

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Â¸ºßÃÏ°è    È¬¾æÅç¤ÎÆîÌó180km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ31ÅÙ30Ê¬ (31.5ÅÙ)
Åì·Ð139ÅÙ35Ê¬ (139.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)

25Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
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¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    È¬¾æÅç¤ÎÀ¾ÆîÀ¾Ìó60km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ32ÅÙ55Ê¬ (32.9ÅÙ)
Åì·Ð139ÅÙ10Ê¬ (139.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    105 km (57 NM)

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