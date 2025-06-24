5·îÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â4¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯³ä¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¿ô¡¦Ã±²Á¤È¤â¸º
Kentaro Okasaka
¡ÎÅìµþ¡¡£²£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤¬£²£´Æü¸øÉ½¤·¤¿£µ·î¤ÎÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¿ôÄ´À°¸å¤ÇÁ°Ç¯Èæ£·¡¥£°¡ó¸º¤Î£´£³£µ£¶²¯±ß¤È£´¥«·îÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¡¢¸º¾¯Éý¤ÏÁ°·î¤Î£´¡¥£µ¡ó¸º¤«¤é³ÈÂç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¤ÎÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤¬µÒ¿ô¡¢µÒÃ±²Á¤È¤â¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹ØÇãµÒ¿ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤Ï£³£¸¥«·î¤Ö¤ê¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ£µ¡¥£´¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£°ÙÂØ¤¬±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¹â³ÛÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¸º¾¯¤·¤ÆµÒÃ±²Á¤âÄã²¼¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÆ±£´£°¡¥£¸¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î¤¬Ã±·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â³Û¤òµÏ¿¤·¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¦ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¼çÍ×£µÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¿©ÎÁÉÊ¤À¤±¤¬Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢²Û»Ò¤äÁíºÚ¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£°áÎÁÉÊ¤Ï²ÆÊª¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤¯¶ìÀï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä·¤¡¢»þ·×¤Ê¤É¤âÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¡£