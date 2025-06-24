Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬³ô¼çÁí²ñ¡¡2024Ç¯¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤ÎÌó1000¿Í¤¬»²²Ã¡¡·Ð±ÄºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅªÀâÌÀ¤Ê¤¯³ô¼ç¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡¡
·Ð±ÄºÆ·ú¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÆü»º¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±ÄºÆ·ú¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬³ô¼çÁí²ñ¤ò³«¤¡¢2024Ç¯¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤È¤Ê¤ëÌó1000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Ë6700²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿Æü»º¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë2Ëü¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ä¹ñÆâ³°¤Ç7¤Ä¤Î¹©¾ì¤ò¸º¤é¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤é¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¤ÎÁªÇ¤¤Ê¤É¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ô¼ç¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ô¼ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ê¤³¤ì¤«¤é¤ÎºÆ·ú·×²è¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¤Î¤òÊ¹¤±¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬Ç÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢º£¸å¡¢ÌÀ³Î¤ÊºÆ·ú¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤»¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£