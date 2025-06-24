¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ç¡ÖÇ¾½Á²£Ãú¡×³«ºÅ - ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü²°Âæ¤¬½¸·ë
¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ÎÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï7·î4Æü¡Á6Æü¡¢¡ÖÇ¾½Á²£Ãú(¤Î¤¦¤¸¤ë¤è¤³¤Á¤ç¤¦)¡×¤ò¡¢¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ¾½Á²£Ãú¡×
Æ±´ë²è¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¥ò¥È¥Ê´ðÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢"¥¤¥¤¹¤®¤¿°¦¤Èº®ÆÙ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ¾½Á²°Âæ¡×¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
²°Âæ¤Ï¡¢¡ÖÌ¥ÏÇ¤Î¥¢¥¤¥¹¤À¤ó¤´¡×(¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±)¡¢¡ÖÁðÀ¸¤¨¤ëËãÇÌÈÓÅ¹¡×(5ºÐ)¡¢¡Ö³°Íè¿©Æ²¡×(¤µ¤«¤Ê·Ý¿Í¥Ï¥Ã¥È¥ê)¡¢¡Ö¤Ê¤¾¤Î¤«¤é¤¢¤²¡×(¤Ê¤¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼)¡¢¡ÖMAXÎëÌÚ¤Î¶ÌºÂ¤¦¤É¤ó¡×(MAXÎëÌÚ)¤Ê¤É¹ç·×10Å¹¡£
¡ÖÌ¥ÏÇ¤ÎÀã¸«¤À¤ó¤´¡×(¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±)
¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥É¥Ð¥É¥Ð ¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥É¥¦¥Õ¡×(5ºÐ)
¤½¤Î¤Û¤«¡¢DJ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡¢Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï11:00¡Á20:00¡£»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÌÜÅª¤È¤·¤ÆLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¾½Á²£Ãú¡×
Æ±´ë²è¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¥ò¥È¥Ê´ðÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢"¥¤¥¤¹¤®¤¿°¦¤Èº®ÆÙ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ¾½Á²°Âæ¡×¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖÌ¥ÏÇ¤ÎÀã¸«¤À¤ó¤´¡×(¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±)
¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥É¥Ð¥É¥Ð ¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥É¥¦¥Õ¡×(5ºÐ)
¤½¤Î¤Û¤«¡¢DJ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡¢Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï11:00¡Á20:00¡£»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÌÜÅª¤È¤·¤ÆLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£