¥µ¥Ã¥«¡¼J2¤Î²¼°Ì2¥Á¡¼¥à¤ËÆ°¤¡¡18°Ì¤Î»³¸ý¤¬´ÆÆÄ²òÇ¤¡¡ºÇ²¼°Ì¤Î°¦É²¤Ï»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬Àµ¼°¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤
¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¹ß³Ê·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë2¥Á¡¼¥à¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J3¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤È¶ì¤·¤à¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï24Æü¡¢»Ö³ÀÎÉ´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ8»î¹çÌ¤¾¡Íø¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¡£5·î18Æü¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·ÁÀï¤òºÇ¸å¤ËÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢2024Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë»Ö³À´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£Ãæ»³¸µµ¤¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ö³À´ÆÆÄ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë¤Þ¤À¸«¤ÌºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤è¤¦¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ç®¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì½õ¤±¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¡¢Æ®¤Ã¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿Áª¼êÃ£¤¬¸åÈ¾Àï´¬¤ÊÖ¤·¡¢»ÄÎ±¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯È¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢J2ºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¤ËÄÀ¤à°¦É²FC¤ÏÆ±Æü¡¢»ÃÄê´ÆÆÄ¤ÎÀÄÌî¿µÌé´ÆÆÄ¤¬Àµ¼°¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï9»î¹çÇòÀ±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢5·î21Æü¤ËÀÐ´ÝÀ¶Î´´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£ÀÄÌî¿µÌé¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢21Æü¤Î»³¸ý¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï4·î19Æü°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ØJ2»ÄÎ±¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÉ¬¤ºÃ£À®¤¹¤ë¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÄÎ±¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£¡Ù¤³¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£28Æü¤Ï»³¸ý¤¬¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨ÂÐÀï¡£°¦É²¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£