ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÏÉÔºß¡© ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¸¤Âç½¸¹ç¡ª ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Í¤§¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°Instagram¤Ï6·î23Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥É¥Ã¥°¥Ç¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¸¤¤¬Âç½¸¹ç
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Í¤§¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°¦¸¤¤È¤Î´ÑÀï³Ú¤·¤½¤¦¡ª¾¡Íø¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥³¡¼¥®¡¼¤¿¤Á!!! ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥³¡¼¥®¡¼¥ì¡¼¥¹¤¬É¬Í×! 2É¤¤Î¥³¡¼¥®¡¼¤¬½àÈ÷ËüÃ¼!¡×¤È¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖWhere¡Çs Decoy?¡×¤È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¸¤¤¬Âç½¸¹ç
¡ÖWhere¡Çs Decoy?¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖDodger Dogs¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È11ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤È´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡Ö¥É¥Ã¥°¥Ç¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¸¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀÅª¤ÊÉþ¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤â¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¶¦¤Ëµå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æµå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÃó¼Ö¾ì¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)