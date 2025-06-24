ENHYPEN¿·¶Ê¡ÖOutside¡×MV¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍßË¾¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÊÌ¤Î¡ÖËÍ¡×¤Ç¤¢¤ë±Æ¤ÈËÜÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÍ¡×¤ÎÄÉ·âÀï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¹Ó¡¹¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡ª
ENHYPEN¤¬¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖOutside¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
MV¤Ï¡¢ÍßË¾¤¬ºî¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¡ÖËÍ¡×¤Ç¤¢¤ë±Æ¤¬¸½¼Â¤ËÎ®¤ì½Ð¤ÆÅÔ»Ô¤Ëº®Íð¤òµ¯¤³¤·¡¢º®Íð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÄÉ¤¤¤ÄÄÉ¤ï¤ì¤Ä¤ÎÄÉ·âÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ËÜÂÎ¤òÈò¤±¤Æ·úÊª¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿¤ê¡¢Å¹¤ò½±·â¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐÎ©¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
³Ú¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ëÀþ¤ò°ú¤¯ËÜºî¡£¥²ー¥à¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥Á¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î±Æ¤È¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó°áÁõ¤ÎËÜÂÎ¤¬¸ß¤¤¤ËÂÐÈæ¤òÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¡£¡ÖÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ·¯¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤é¤·¤¯¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£HEESEUNG¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬´Ý¤¯½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂ¤òÎÏ¶¯¤¯Å¾¤¬¤¹Æ°ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹½À®¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¿¶¤êÉÕ¤±¡¢»Ø¤ÈÉª¤òÃÆ¤¯¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Á´ÂÎ¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¤Ô¤ê¤Ã¤È¤·¤¿²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ°î¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¤È¥®¥ã¥ó¥°¥Üー¥«¥ë¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡£
ENHYPEN¤Î6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿K-POP¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤½éÆ°Ëç¿ô¡ÊÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î1½µ´Ö¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥àËç¿ô¡¢214ËüËç¡Ë¤òµÏ¿¡£ÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Üー¥É200¡×¤Ç¤Ï3°Ì¡Ê6·î21ÆüÉÕ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥ª¥ê¥³¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3´§¤òÃ£À®¤·¡ÖK-POP¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡×ENHYPEN¤ÎÃÏ°Ì¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢7·î29Æü¤ËÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.07 ON SALE
MINI ALBUM¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù
¢¨´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§6·î5Æü
2025.07.29 ON SALE
SINGLE¡Ö¾¬ -YOI-¡×
ENHYPEN OFFICIAL SITE
https://enhypen-jp.weverse.io/