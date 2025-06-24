£²ÅÙ¤Î¼ý´Æ¤ò·Ð¤ÆÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à·òÊ¸¥È¡¼¥ì¥¹¡ÖÅØÎÏ¤òÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤ï¤»¤Ê¤¤¡×¡¡µµÅÄ¶½µ£»á¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿Å·ºÍ¡£¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡×¡Ä£·¡¦£²£°¥¥ë¥®¥¹¤Ç¥´¥ó¥°
¡¡¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡»ÃÄê²¦¼Ô¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡½Æ±µé£±£°°Ì¡¦·òÊ¸¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê£··î£²£°Æü¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥Ó¥·¥å¥±¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£±£°°Ì¡¦·òÊ¸¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê£³£·¡Ë¡á£Ô£Í£Ë¡á¤¬¡¢£··î£²£°Æü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Î¥Ó¥·¥å¥±¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ê£³£³¡Ë¡á¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡á¤ÈÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤òÆ®¤¦¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð£×£Â£ÁÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê£³£³¡Ë¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·òÊ¸¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤·¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤òÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤ï¤»¤Ê¤¤¡£É¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯Æâ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·òÊ¸¤Ï¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡ÖÅ·ºÍ¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¡¢¥×¥í¤Ç¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¶¯Åð¤Ê¤É¤Ç£²ÅÙ¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢·×£±£±Ç¯´Ö¡Ê£¶Ç¯È¾¡¢£´Ç¯È¾¡Ë¤ò·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£µ·î¡¢Åö»þ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Þ¡¼¥È¡¦¥¬¥Ð¥ê¥ç¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤òÅ¨ÃÏ¤Ç£±²ó£Ô£Ë£Ï¤ÇÇË¤ëÂç¶âÀ±¤òµó¤²¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯¤ËÉüµ¢¡£Æ±Ç¯£¸·î¡¢£·Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Åö»þ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£±°Ì¤À¤Ã¤¿£Ë£Ê¡¦¥«¥¿¥é¥¸¥ã¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë£±£°²óÈ½Äê¾¡¤Á¡££²ÀïÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ò·âÇË¤·¡¢Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÆÃÊÌ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÎý½¬ÎÌ¤äÁê¼ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢ËÍ¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ï£±¤Ä¤ÎÅÀ¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï°ìËÜÆ»¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«¸Ê´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡£ËÍ¤Î¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢´¶¼Õ¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇÉ¬¤ºÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¶½¹Ô¤ò¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ë¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄ¶½µ£¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î·òÊ¸¤ÎÇ¯Îð¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢£±²ó¤Ç¤â»î¹ç¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡¢½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÇ®¤¤³¬µé¡£¤½¤³¤Ç·òÊ¸¤¬¤É¤ì¤À¤±³èÌö¤¹¤ë¤«¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃÎ¤ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤«¤éÅ·ºÍ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¡¢ËÍ¤¬Ãæ£³¤Î»þ¤ËÈà¤¬Ãæ£²¡£Ãæ£±¤Ë¡ÊµµÅÄ¡ËÂçµ£¤È°æ²¬°ìæÆÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¡Ë¥¸¥à¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£´¿ÍÃæ£³¿Í¤¬À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤È¡£°ìÈÖºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡¢Å·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ë£²Ï¢¾¡¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿Å·ºÍ¡£Éüµ¢¤·¤ÆÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼ÂÎÏ¤â¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤â¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÏºòÇ¯£´·î¤Î»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé£±°Ì¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢»ÃÄê²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯£³·î¡¢¥¡¼¥Ó¥ó¡¦¥é¥é¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££×£Â£ÁÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê£³£³¡Ë¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡á¡££µ·î£±£±Æü¤Ë°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£µ¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¡¢·òÊ¸¤¬£±£µ¾¡¡Ê£±£°£Ë£Ï¡Ë£µÇÔ¡¢¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬£±£¶¾¡¡Ê£±£±£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Á£Â£Å£Í£Á¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£