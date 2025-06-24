Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¡Ö¿Í¤Î°¸ýÊ¹¤¤¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡×ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡ÖÌÀÀÐ²È¥Æ¥ì¥Ó¡¡¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¾¯¤·Áá¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤È¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷!ÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë´Ö´²Ê¿¡¢¾¾ÈøÈ¼Æâ¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¿É¤¤»ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¿Í¤Î°¸ýÊ¹¤¤¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡¡¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¬1ÈÖ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤ÏÄ¹¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ç¡¼¥¸¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹ÎÞ¤Î¼Î¤Æ¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤ä¤Î¤Ë¡©»à¤Ì¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤¿¤À¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥·¥ç¡¼¥¸¤è¤ê¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤Ø¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤¸¤µ¤ó¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤ÎÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Æ¤³¤½¤Î¡¢À¨¤¯¿¼¤¤¤ª¸ÀÍÕ¿´¤ËÝî¤ß¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¤½¤ì¤é¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡Ö»ä¤¬º£¤¢¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È½ä¤ê²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£