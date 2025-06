◆西野カナ、Perfumeあ〜ちゃん&かしゆかと3ショット

【モデルプレス=2025/06/24】歌手の西野カナが6月23日、自身のInstagramを更新。3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんとかしゆかが自身のライブを訪れた際のオフショットを公開した。西野は「あ〜ちゃんとかしゆかちゃんがライブ見に来てくれました」と、自身が22日さいたまスーパーアリーナにて開催した全国アリーナツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」の追加公演に、Perfumeの2人が訪れたことを報告。「私たち同い年なんやけど、ライブ後にいろいろ話してたら泣けてきて、みんな涙目で写真撮った」と写真の背景についてつづっているが、投稿されたオフショットでは、ピースをしたりと3人が笑顔で並んでいる。

自身も2月にPerfumeのライブを訪れたそうで「全公演行きたかったくらい」とその際の感動も記している西野。「Perfumeのお3方にはいつも刺激をもらっていて、会うと、尊敬と共感とエモすぎる気持ちでいっぱいになります」と熱い気持ちも明かし、最後には「今度はのっちにも会いたいな」と、この日は一緒ではなかったPerfumeメンバー・のっちへのメッセージで締めくくっている。この投稿には「同世代ショット、エモい」「支え合ってきたんだね」「ずっと仲良しからの現在は胸アツ」「次はのっちと4ショット!」と反響が書き込まれている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】