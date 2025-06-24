J1Ê¡²¬¥¶¥Ø¥Ç¥£¡¢¶õÇú²¼¤Î¸Î¹ñ¥¤¥é¥ó¤«¤éºÆÍèÆü¡¡¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¹ñÆâ¤Î¶õÏ©Éõº¿¤ÇÎ¦Ï©¥È¥ë¥³¤Ø
¡¡Î¾Â¦ÁÍ·Â¡Ê¤½¤±¤¤¡Ë¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ø¥Ç¥£¤Ï5·î15Æü¤Ëµ¢¹ñ¡£Æ±17Æü¤Ë¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï6·î19Æü¤Ë¶õÏ©¤Ç¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ëÈ¯¤ÎÅìµþÊØ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¶õÇú¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î¶õÏ©¤¬Éõº¿¡£¡Ö¥Æ¥Ø¥é¥ó¤âÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÈòÆñ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ø¥Ç¥£¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ëÈ¯¤ÎÅìµþÊØ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¡¢18Æü¤Ë¥Æ¥Ø¥é¥ó¤«¤éÌó13»þ´Ö¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢¥¤¥é¥óÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¹ñ¶¤Î³¹¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤«¤é¥È¥ë¥³¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç°ÜÆ°¤·¤ÆÅìµþÊØ¤ËÅë¾è¡£20Æü¤ËÅìµþ¤ËÅþÃå¤·¡¢21Æü¤ËÊ¡²¬¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬¥¤¥é¥óÀ¾Éô¤Î¸Î¶¿¤Ë»Ä¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÆÍèÆü¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤±¤É¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¡Êµ¢¹ñÃæ¡Ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ø¥Ç¥£¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬È¯À¸¡£¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ç¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ì»þÅª¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±¤¸ÆÃÎã¤ÇÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡24Æü¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥¶¥Ø¥Ç¥£¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¡£¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ì¤ë¡×¤ÈÁá´ü¤ÎÉüµ¢¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£