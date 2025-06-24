Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿10Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤ 41ºÐ¤ÎÃËÂáÊá ²ÈÂ²´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡áÀÅ²¬¸©·Ù
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿10Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç6·î24Æü¡¢41ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ¸î¼ÔÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ë½»¤àÀ½Â¤¶È¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï6·îÃæ½Ü¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿10Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·îÃæ½Ü¡¢ÃË¤È¤½¤ÎºÊ¤¬¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÃË¤Ï6·î24Æü¸áÁ°7»þÈ¾º¢¡¢¼«Âð¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¶ÐÌ³Àè¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÃË¤ÈÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤³¤Î2¿Í¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤Ê¤É»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£