ßÀ²ÈÎ´°ì¡¡¿ÍÎÏ¼Ö°ú¤¯¡È¼ÖÉ×¡É¤Î¿Íµ¤¤Ë¡ÖËÜÅö¤¹¤´¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥Ø¥¤¡ª¥¿¥¯¥·¡¼¡ª¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¡Ö¼ÖÉ×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¥³¥ó¥Ó¤¬Åìµþ¡¦ÀõÁð¤òË¬¤ì¿ÍÎÏ¼Ö¤òÂÎ¸³¡£ÀõÁð¤òµòÅÀ¤Ë¿ÍÎÏ¼Ö¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ÖÉ×¤Ë¤è¤ë±é²Î¡¦²ÎÍØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÅìµþÎÏ¼Ö¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄ°æÍµ°ì¤¬2¿Í¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤Ï¡ÖµþÅÔ¤È¤«Åçº¬¤Ç(¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë)¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤ÉÀõÁð¤Ï¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£ËÜÅö¤¹¤´¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¼ÖÉ×¤µ¤ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤«½Ð¤¿¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¤Î¼ÖÉ×¤µ¤ó¤È¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄ°æ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø²¿·î²¿Æü²¿»þ¤«¤é¤³¤Î¿Í¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤´Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆßÀ²È¤¬¡ÖÅÄ°æ¤µ¤ó¤Ï»ØÌ¾¥é¥ó¥¥ó¥°¾å¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ä¾å¤Ç¤¹¡£²¿°Ì¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È3¿Í¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤2¡¢3¥«·îÀè¤Þ¤Ç¤´Í½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤é¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀõÁð¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï´ðËÜ¤º¤Ã¤ÈÁö¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£