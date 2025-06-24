Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÈÎÇäÂå¶â¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â550Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿ÃË¤Ë¼Â·ºÈ½·è¡Ú¹âÃÎ¡Û
Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÈÎÇäÂå¶â¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¹âÃÎ»Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¸½¶â550Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æº¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¹âÃÎÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯4¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ»ÔÉÛ»ÕÅÄ¤ÎÌµ¿¦Ž¥Ä«ÅÄÍýÈï¹ð¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÄ«ÅÄÈï¹ð¤Ï2022Ç¯12·î¡¢¹ñ»º¤ÎÃæ¸Å¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¹âÃÎ»Ô¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¸½¶â550Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¹âÃÎÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿È½·è¤Ç°ðÅÄ¹¯»ËºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÇäÇã¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Î°ú¤ÅÏ¤·Àè¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¾¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄ«ÅÄÈï¹ð¤ËÈÎÇä¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¼ê¸ý¤¬¹ªÌ¯¤Ç°¼Á¤Ê¤³¤È¤«¤éÄ¨Ìò1Ç¯4¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£