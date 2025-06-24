ÊÆ¹â´±¡ÖDeepSeek¤¬Ãæ¹ñ·³¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤ò²óÈò¡×¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯6·î23Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI¸À¸ì¥â¥Ç¥ë´ë¶ÈDeepSeek¤¬Ãæ¹ñ·³¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤Î²óÈò¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¤¢¤ëÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¹â´±¤¬23Æü¤Ë±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖDeepSeek¤¬Ãæ¹ñ·³¤ª¤è¤Ó¾ðÊóµ¡´Ø¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Î¥À¥ß¡¼²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤Î¹âÀÇ½¥×¥í¥»¥Ã¥µÍ¢½ÐÀ©¸Â¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢DeepSeek¤¬Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î»ÈÍÑ¸¢¶¡Í¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¾ðÊó¤äÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆDeepSeek¤¬Ãæ¹ñ·³¤ä¤½¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¤ÎÄ´Ã£Ê¸½ñ¤Ë150²ó°Ê¾åÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢DeepSeek¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥À¥ß¡¼²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂÐÃæÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ëNVIDIAÀ½AI¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ»º¥Á¥Ã¥×¤ò¥ê¥â¡¼¥ÈÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î»î¤ß¤¬À®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢DeepSeekÂ¦¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÏÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢DeepSeek¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ¯ÉÜ¤È¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾ðÊó¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤ÎµÄ²ñµÄ°÷¤¬¡ÖDeepSeek¤ÏÊÆ¹ñ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÃæ¹ñ¤ËÅ¾Á÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Îµ¬À©Åö¶É¤â4·î¤ËDeepSeek¤¬´Ú¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¾ðÊó¤ÈÆþÎÏÆâÍÆ¤òµö²Ä¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤ËÅ¾Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤ÏÀ©ºÛ¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤Î³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³°¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ»º¥Á¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢DeepSeek¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤¤¤º¤ì¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë