Åì¸¶°¡´õ¡¢É×¡¦°æ¾å¹¯À¸¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Ë¬Ìä ¡ÈÃåÊª»Ñ¡É¤Ç¹ñºÝÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¡Ö¼«Ê¬¤ÇÃåÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ê42¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç½ÀÆ»²È¤Î°æ¾å¹¯À¸¡Ê47¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤¿ÏÂÁõ»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¡¦°æ¾å¹¯À¸¤È¡ÈÃåÊª»Ñ¡É¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ö¼«Ê¬¤ÇÃåÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Åì¸¶¤Ï¡ÖÉ×¤Î»Å»ö¤Ç»ä¤â¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤òÍýÍ³¤Ë°ìÅÙ¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤µ¡²ñ¡×¤È¤·¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤é¡×¤ÈÃåÉÕ¤±¤ÎÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¡¢YouTube¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¼«¼çÎý½¬¡¢ÃåÉÕ¤±¤ÎÀèÀ¸¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½Å¤Í¤¿¡ÈÃåÊª»Ñ¡É¤Ç²á¤´¤¹¸½ÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºÙ¤«¤¯¤ß¤¿¤é´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«ÃåÊª·Ù»¡¤Î³§ÍÍÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÃÏ¤ËÇò¤ÎÁð²ÖÌÏÍÍ¤¬±Ç¤¨¤ëÃåÊª¤ËÇò¤¤ÂÓ¡¢ÀÖ¤¤ÂÓÄù¤á¤òÉÕ¤±¤¿Åì¸¶¤¬¡¢³Æ¹ñ´Ø·¸¼Ô¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹ ¤¢¤¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤Î±Ô¤µ¤ÈÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹!!¡×¡Ö°¡´õ¤Á¤ã¤óËÜÅö¤ËÁÇÅ¨ ¼«Ê¬¤ÇÃåÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤´¼«¿È¤ÇÃåÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ªÎý½¬¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê´Þ¤áÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¡¦°æ¾å¹¯À¸¤È¡ÈÃåÊª»Ñ¡É¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ö¼«Ê¬¤ÇÃåÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Åì¸¶¤Ï¡ÖÉ×¤Î»Å»ö¤Ç»ä¤â¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤òÍýÍ³¤Ë°ìÅÙ¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤µ¡²ñ¡×¤È¤·¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹ ¤¢¤¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤Î±Ô¤µ¤ÈÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹!!¡×¡Ö°¡´õ¤Á¤ã¤óËÜÅö¤ËÁÇÅ¨ ¼«Ê¬¤ÇÃåÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤´¼«¿È¤ÇÃåÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ªÎý½¬¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê´Þ¤áÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£