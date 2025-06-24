Æ²¡¹¤¿¤ëÎ©¤Á»Ñ¡ª ¡Ø¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡Ù¤è¤ê¥æ¥Ë¥ª¥ó½êÂ°¤ÎÀï´Ï¡Ö¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー¡×¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥¢¥ë¥¿ー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï53,680±ß¡£¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ø¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀï´Ï¡Ö¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿Æ²¡¹¤¿¤ëÎ©¤Á»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ó¤¯¥³ー¥È¤äÈ±¤¬ÌöÆ°´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢°áÁõ¤Ë¤ÏÆ°¤¤äÁÇºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿â²¤¬ÃúÇ«¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤ä½À¤é¤«¤ÊÂÀ¤â¤â¡¢É½¾ðË¤«¤Ê»ØÀè¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢åÌÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ä¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿Áõ¾þ¤¬¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¡¢Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó300mm¡¢Á´Ä¹ Ìó430mm ÁÇºà¡§PVC ABS
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£