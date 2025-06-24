Êª´³¤·¤ò¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¡£Âç¤¤Ê¥·¡¼¥Ä¤ò´³¤¹¤Ê¤é±²´¬¤¥Ï¥ó¥¬¡¼¤À
¥¿¥ª¥ë´³¤·¤Ï´¬¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Çß±«¤Ë´¥¤¤Ë¤¯¤¤ÀöÂõÊª¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬¥¿¥ª¥ëÎà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½ë¤¯¤Æ¿²´À¤ò¤«¤¤¤¿¥·¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÈ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢´³¤¹¾ì½ê¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ´Ö¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë»È¤¦¥Ï¥ó¥¬¡¼
Standard Products¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡£
¥Ê¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤ÏÊÌ¤Î¡¢¥«¥¯¥«¥¯¤·¤¿»Í³Ñ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
34.5cm¡ß33.3cm¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ô¥ó¥Á¥Ï¥ó¥¬¡¼¤è¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ë¤¹¤ë¤È2m¤â¤Î±²´¬¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°´³¤·¤Ç¤âÉô²°´³¤·¤Ç¤âÍá¼¼´¥Áç¤Ç¤â¡¢Â¾¤ÎÀöÂõÊª¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢1ËÜ²£ÅÏ¤·¤ÎÊª´³¤·´È¤Ë¥·¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬Â¿¤¤Æü¤È¤«¤â¡£
¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤Ë¥°¥ë¤Ã¤È´³¤»¤Ð¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ò·è¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×
ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¤È¥Í¥¸Îà¡¢¥¹¥Ñ¥Ê¡¢ÆÍµ¯¤ÎÀèÃ¼¤òÊ¤¤¦¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤Î1Ê¬¤Çºî¶È¤Ï´°À®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ë´ØÀá¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅÝ¤ì¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ýÇ¼»þ¤Ë¥Ú¥Ã¥¿¥ó¥³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çã¤¦Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¡£
¤¿¤Ã¤¿¤Î330±ß
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï2Ëç´³¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¡£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ï4Ëç¤¯¤é¤¤¥¤¥±¤ë¤«¤Ê¡©
·ë¹½¥¹¥«¥¹¥«¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤ªÃÍÃÊ330±ß¤Ç²È·×¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯µ¨Àá¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²´À¤ò¤«¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±ÀöÂõ¤Î²ó¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶¹¤¤ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥¯¥ë¤Ã¤È´¬¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Source: TREEPPY