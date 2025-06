タリーズコーヒーに、暑い時期でも食欲そそる、夏野菜を使ったパスタが登場!

新定番メニューとして「ゴロっと茄子とベーコンの完熟トマトパスタ」、期間限定メニューとして「九州産ゆず香る たらこパスタ」が発売されます☆

タリーズコーヒー「ゴロっと茄子とベーコンの完熟トマトパスタ/九州産ゆず香る たらこパスタ」

価格:単品 各880円(税込)/セット 各1,170円(税込)〜

発売日:2025年6月25日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

様々なニーズやシーンに合わせたフードメニューを幅広く取り揃えている、コーヒーチェーン店「タリーズコーヒー」

タリーズコーヒーのメニューとして、暑い時期でも食欲そそる、夏野菜を使ったパスタが登場します。

レギュラーメニューに仲間入りするのは、ジューシーな完熟トマトで仕上げた「ゴロっと茄子とベーコンの完熟トマトパスタ」です。

九州産ゆず×たらこ 爽やかな味わいに仕上げられた、期間限定の「九州産ゆず香る たらこパスタ」とともに紹介していきます☆

新定番メニュー「ゴロっと茄子とベーコンの完熟トマトパスタ」

大きめにカットした茄子の具材感と、熟成ベーコンの豊かな風味が際立つ、旨みたっぷりな「ゴロっと茄子とベーコンの完熟トマトパスタ」

北イタリアの太陽を浴びて育った完熟トマトを使用し、濃厚でコクのあるソースにブロッコリーを合わせて彩り豊かに仕上げられた一品です。

茄子のジューシーでなめらかな食感とベーコンの香ばしさが織りなす、満足感のある一皿が、新定番メニューとして楽しめます。

期間限定メニュー「九州産ゆず香る たらこパスタ」

一口頬張ると、ふわりと広がるゆずの香りが心地よく、たらこの旨みとぷちぷちとした食感がしっかりと感じられる「九州産ゆず香る たらこパスタ」が期間限定メニューとして登場。

ズッキーニ、キャベツ、ニンジンで見た目も鮮やかに仕上げられています。

刻みのりの風味をアクセントに、香り高い九州産ゆずの風味が全体の味わいをやさしく引き締め、食べ進めるごとに素材の魅力が感じられる一皿です。

暑い時期でも食欲そそる、夏野菜を使ったパスタ2種がラインナップ。

タリーズコーヒーにて2025年6月25日より販売が開始される「ゴロっと茄子とベーコンの完熟トマトパスタ」と「九州産ゆず香る たらこパスタ」の紹介でした☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

