PC¥í¥°¥ª¥ó¡õ¥í¥°¥ª¥Õ¾ðÊó¤Ç¡¢¤è¤êµÒ´ÑÅª¤Ê¶ÐÂÕ´ÉÍý¤ò¼Â¸½¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¿¥Õ¥ê¡¼¡Øez-PCLogger¡Ù¡Øfreee¿Í»öÏ«Ì³¡ÙAPIÏ¢·È

ニッポンダイナミックシステムズが提供する『ez-PCLogger』は、フリーが、提供する『freee人事労務』とのAPI連携ならびにfreeeアプリストアへの掲載を開始。

■PCログオン&ログオフ情報で、より客観的な勤怠管理を実現

リモートワークなど働き方の選択肢が増えた昨今、勤怠データに加えて、「勤怠の客観的な記録」がより一層重要視されています。

勤怠の客観的な記録は、現在IPO審査においても重要な要件となっており、PCログデータの利用は、最も代表的な手段となっています。

そのようなニーズに対応するため、『ez-PCLogger』で収集したPCログオン&ログオフ情報を、『freee人事労務』に自動連携することで、客観的な労働時間の確認が可能です。

在宅ワークなど社外で勤務する従業員においても、クラウド経由で労働時間の収集が可能です。

また、ネットワークに接続できないPCも、ローカルに一定期間情報が保管されるため、持ち出し用のPC等にも対応が可能です。

PCログオン&ログオフ情報がそのまま勤怠として打刻されることで、より正確な勤怠管理を実現します。

