相川七瀬が大阪関西万博 栃木県公式催事オリジナルソング「山水共里 song by 相川七瀬」(読み:さんすいきょうり)を自身のYouTubeチャンネルにて公開した。 ◆ミュージックビデオ この楽曲は、相川が栃木県の文化財オフィサー(CAO)に就任し、栃木県の魅力を発信したり、文化財の保存と活用を県や県民と共に考える役割を担っていることから制作されたもの。 栃木県を愛する方々より“ことだま”を募集して歌詞を共創。奥日光で撮影されたミュージックビデオは風光明媚な栃木県の歴史と自然の魅力が詰まった作品となっている。 6月28日には大阪関西万博会場にて、この楽曲制作の舞台裏や、歌詞に込められた想いを語るイベントも開催される。 関連リンク◆相川七瀬 オフィシャルサイト

