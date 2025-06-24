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ÁêÀî¼·À¥¤¬Âçºå´ØÀ¾ËüÇî ÆÊÌÚ¸©¸ø¼°ºÅ»ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö»³¿å¶¦Î¤ song by ÁêÀî¼·À¥¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤µ¤ó¤¹¤¤¤¤ç¤¦¤ê¡Ë¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª ¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÁêÀî¤¬ÆÊÌÚ¸©¤ÎÊ¸²½ºâ¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCAO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢Ê¸²½ºâ¤ÎÊÝÂ¸¤È³èÍÑ¤ò¸©¤ä¸©Ì±¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ ÆÊÌÚ¸©¤ò°¦¤¹¤ëÊý¡¹¤è¤ê¡È¤³¤È¤À¤Þ¡É¤òÊç½¸¤·¤Æ²Î»ì¤ò¶¦ÁÏ¡£±üÆü¸÷¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÆÊÌÚ¸©¤ÎÎò»Ë¤È¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ 6·î28Æü¤Ë¤ÏÂçºå´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡ÁêÀî¼·À¥ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
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