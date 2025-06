英ロックバンド「バッド・カンパニー」、「モット・ザ・フープル」で活躍したギタリスト兼ソングライター、ミック・ラルフスさんが死去した。81歳だった。バッド・カンパニーの公式サイトおよびSNSを通じて伝えられた。

ラルフスさんは「モット・ザ・フープル」を経て、1973年にボーカルのポール・ロジャースらとバッド・カンパニーを結成。「Can’t Get Enough」、「Good Lovin’ Gone Bad」、「Ready For Love」などのヒット曲を世に送り出した。

バッド・カンパニーの公式インスタグラムは「愛するミック・ラルフスの逝去を発表するのは、深い悲しみを禁じ得ない」と伝えた。その中でラルフスさんが2016年10月29日のロンドン公演後に脳卒中で倒れ、寝たきりの生活が続いていたとも明かした。

また、「バッド・カンパニーは2025年にロックンロールの殿堂入りする」と、「ロックの殿堂」入りを果たす予定とも発表した。