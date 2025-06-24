¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤ÉÌó390Å¹ÊÞ¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç¡ÈÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡É¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢7·î1Æü¤«¤é½ç¼¡¡ÊÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎºÇÂçÅ¸³«¤Ï¡¢7·î17Æü¡Á7·î19Æü¤Î´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤ÉÌó390Å¹ÊÞ¡Ê´ØÅì¡¦ËÌÎ¦¿®±Û¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¡¢ÈÎÇä³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡É¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¤Ï2002Ç¯¤«¤é¡¢¹³À¸Êª¼Á¡¦¹çÀ®¹³¶ÝºÞÉÔ»ÈÍÑ¤ÎÌµÅêÌôÍÜ¿£¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¤¦¤Ê¤®¤ò¡¢Åº²ÃÊª¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡ÊÃå¿§ÎÁ¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¦ÁýÇ´ºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¿¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ÇÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¡É¡È¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡ÉÆÃÂç¡¦Ä¶ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡×¤ò²áµîºÇÂç¤Î11ËüÈø¡ÊÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤â´Þ¤à¡ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å °¦ÃÎ¸©»°²Ï°ì¿§»º ¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¡È¤á¤¹¤¦¤Ê¤®¡É¤Î³÷¾Æ¡È¤¦¤Ê¤¯¤¤¡Á¤ó¡É¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MZÀ¤Âå¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³÷¾Æ¤È´Î¤ò¶ú¤Ë»É¤·¤Æ¡È¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¡É¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Êª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡ÈÊ£¿ô¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¡É¡È¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡É¤È¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¼¯»ùÅç¸©»º¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡×¤ÎÆÃÂç¡¦Ä¶ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤ò²áµîºÇÂç¤Î11ËüÈø¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¤¦¤Ê¤®¤ÎÀ®µû¤ÎÍÜ¿£¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡È¤ª¤¹¤¦¤Ê¤®¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¤á¤¹¤¦¤Ê¤®¡É¤Ï»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢8Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¸¦µæ¤·¡¢ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»ôÎÁ¤ò°ìÄê¤Î³ä¹ç¤ÇÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¤á¤¹¤¦¤Ê¤®¡É¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¿È¼Á¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡È¤á¤¹¤¦¤Ê¤®¡É¤ò¡¢Ãº²Ð¤È¥¬¥¹²Ð¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¡È¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹õ¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¿¤ì¤Ç³÷¾Æ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤â¡¢¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¡È¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¡É¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¶ú¤Ë»É¤·¤¿¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£³÷¾Æ¤È´Î¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤é¤ì¤ë¥«¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¼¯»ùÅç¸©»º¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡×¤Ï¡¢¹³À¸Êª¼Á¡¦¹çÀ®¹³¶ÝºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Ç°é¤Æ¡¢Ãå¿§ÎÁ¤äÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢ÁýÇ´ºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¿¥ì¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£¤È¥µ¥¤¥º¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ä¶ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ï1Èø¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å °¦ÃÎ¸©»°²Ï°ì¿§»º ¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ ¡È¤¦¤Ê¤¯¤¤¡Á¤ó¡É¡×¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©»°²Ï°ì¿§»º¤Î¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡£ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»ôÎÁ¤ò°ìÄê¤Î³ä¹ç¤ÇÍ¿¤¨¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¿È¼Á¤Î½À¤é¤«¤¤¤á¤¹¤¦¤Ê¤®¤ÎÀ¸»º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¶ú¡õ´Î¶ú¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê³÷¾Æ¥¿¥ìÆþ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¶ú¤Ë»É¤·¤¿¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¤È´Î¤¬2ËÜ¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¤ª¤Ä¤Þ¤ß´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£ÍÆ´ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤¦¤Ê¤®¤Î»Ý¤ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¿¿¶õ Ãæ¹ñ»º¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡×¤Ï¡¢1¿©¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊñÃú¡¦¤Þ¤ÊÈÄ¤¤¤é¤º¤Î´ÊÊØ¾¦ÉÊ¡£¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤âÄ¹¤¯ÊÝ¤Ä¡£1¿©¡Á4¿©Æþ¤ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMSCÇ§¾Ú ¤¹¤±¤½¤¦¤¿¤é¤Î¥¿¥ì¥«¥Ä¡×¤Ï¡¢¥¢¥é¥¹¥«»º¤ÎMSCÇ§¾Ú¤¹¤±¤½¤¦¤¿¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´ÌýÄ´ºÑ¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤Î¤ß¤ÇÄ´Íý¤Ï´ÊÃ±¡£¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÇÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£Ì£ÉÕ¤Ï¾ßÌý¤Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´ÅÌ£¡×¡Ö¶Ì¤Í¤®¤Î»ÝÌ£¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Ìó¤Ï7·î10Æü¤Þ¤Ç¡£Å¹Æ¬¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â²ÄÇ½¡£¥¤¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖPickUp¡ª¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¼¯»ùÅç¸©»º¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ
¡¡Âç¥µ¥¤¥º
¡¡¡¡130g¡§2480±ß
¡¡¡¡150g¡§2680±ß
ÆÃÂç¥µ¥¤¥º
¡¡¡¡180g¡§2780±ß
¡¡¡¡200g¡§2980±ß
Ä¶ÆÃÂç¥µ¥¤¥º
¡¡¡¡220g¡§3280±ß
¡¡¡¡250g¡§3580±ß
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¸ÄÂÎº¹¤Ç¡¢ÆâÍÆÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë
¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å °¦ÃÎ¸©»°²Ï°ì¿§»º ¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ ¡È¤¦¤Ê¤¯¤¤¡Á¤ó¡É
¡¡190g¡§2780±ß
¡¡125g¡§2480±ß
¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¶ú¡õ´Î¶ú¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê³÷¾Æ¥¿¥ìÆþ¤ê¡Ë
¡¡4ËÜÆþ¤ê¡§980±ß
¿¿¶õ Ãæ¹ñ»º¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ
¡¡1¿©¡§550±ß
¡¡2¿©¡§1100±ß
¡¡3¿©¡§1650±ß
¡¡4¿©¡§2200±ß
MSCÇ§¾Ú ¤¹¤±¤½¤¦¤¿¤é¤Î¥¿¥ì¥«¥Ä
¡¡100g¡§198±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¡áhttps://www.aeonretail.jp