¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤¬¤ï¤º¤«4µå¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡Ö¸ª¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¡×¤â·Ú¾É¤«¡¡¸½ÌòºÇÂ¿462¥»¡¼¥Ö¡¡º£µ¨¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹²ÃÆþ
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹9¡½5¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯6·î23Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥±¥ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥óÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤â¤ï¤º¤«4µå¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤Ï9¡½5¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬ÀèÆ¬¡¦¥¦¥©¥ó¤Ø¤Î4µåÌÜ¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ì¤ë¤È°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤Î¸å¤ò¼¡¤¤¤ÇµÞ¤¤çÅÐÈÄ¤·¤¿¥Í¥ê¥¹¤¬Äù¤á¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼»æ¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬»î¹ç¸å¡¢¹ßÈÄÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ª¤Ë¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤¬ÅêµåÂ³¹Ô¤òË¾¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡Öº£¤Ï6·î¤À¡×¤È¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¹ßÈÄ¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¡¢24Æü°Ê¹ß¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢·Ú¾É¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤Ï¸½Ìò¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»462¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡£º£µ¨¤«¤éÇ¯Êð1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£