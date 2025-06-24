ÀÆÆ£·Ä»Ò¡¡14Ç¯Á°¤ËºÆº§¤·¤¿15ºÐ¾å²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉ×¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¡¡¿ÆÍ§¤¬¡Ö¸åÈ¾¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£·Ä»Ò¡Ê63¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£14Ç¯Á°¤ËºÆº§¤·¤¿É×¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï14Ç¯Á°¤ËºÆº§¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö15ºÐÇ¯¾å¤ÎÊý¡£²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤¿Í¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤¦²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤ª¾å¼ê¤È¤«¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¦¤½¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Î¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¤¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¸À¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆº§»þ¤Ë¤Ï¸½ºßCBC¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¡¦ÃæÂ¼ºÌ²ì¤¬¤ª¤ê¡Ö¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÆÆ£¡£¡Ö¤â¤¦15Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤âÀ®¿Í¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¤â¤½¤¦¤¤¤¦²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡É×¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÏÃÎ¿Í¤Î¿©»ö²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡£¤Þ¤¢³Ú¤·¤¤¿©»ö²ñ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î1¥«·î¸å¡¢¿ÆÍ§¤Ë¿©»ö²ñ¤òÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Å»ö¤òÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢3¿Í¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¿ÆÍ§¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÏÃ¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿ÍÊÁ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¸åÈ¾¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤Î¿Í¤Ë¤«¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀÆÆ£¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¡È¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦15Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ºÆº§¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤â¡¢¤Þ¤¢¤½¤Îº¢¤ÏË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£ºÆº§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤¢¡¢¤½¤Î¡¢¤½¤Ã¤«¡¢¸åÈ¾¤Î¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¨¤¤¤¤¤¤¤«¤â¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤·¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¥¹¥¿¡¼¥È¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ½é¤ÏÂ¿Ê¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤â¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ç¿Í¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¤·¡¢²¹¸ü¤À¤·¡×¤È»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¢15Ç¯¤Î·îÆü¤Ç¡¢¤Þ¡¢º£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¿®Íê´Ø·¸¤â·ë¤Ù¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£