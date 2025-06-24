Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£·î6Æü¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡Öispace¡×¤¬¡¢·îÌÌÃåÎ¦¼ºÇÔ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜ¤Î±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Öispace¡×¤Ï¡¢º£·î6Æü¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ë·îÌÌÃåÎ¦¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃåÎ¦¤ÎÄ¾Á°¤ËÃåÎ¦Á¥¤È¤ÎÄÌ¿®¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤Î²òÀÏ¤Ç¡¢¹âÅÙ·×¤ÎÂ¬Äê¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÎ¦¤Þ¤Ç¤Ë½½Ê¬¤Ë¸ºÂ®¤Ç¤­¤º¡¢·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢²òÀÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¹âÅÙ·×¤Îµ¡´ï¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»öÁ°¤Î»î¸³¤Ê¤É¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Ò¹ÔÃæ¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿²ÄÇ½À­¤ä¡¢À­Ç½¤¬Îô²½¤·¤¿²ÄÇ½À­¡¢¹ß²¼»þ¤Î¹âÅÙ·×¤ÎÀ­Ç½¤¬»öÁ°¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤âÄã¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢Âè»°¼ÔÀìÌç²È¤ò´Þ¤à¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¡¢JAXA¤«¤é¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢º£¸å¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼¡²ó¤Î¡Öispace¡×¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢2027Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£