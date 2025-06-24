¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ºÆ¾å¾ì¡¢11¡óµÞÆ¡¡£É£Ð£Ï¤Ç4.39²¯¥É¥ëÄ´Ã£
Scott Murdoch¡¡Christine Chen
[¥·¥É¥Ë¡¼ £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï£²£´Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ê£Á£Ó£Ø¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¡¢³ô²Á¤Ï£±£±¡¥£´¡ó¹â¤Î£³¡¥£²£³¹ë¥É¥ë¤Ç°ú¤±¤¿¡£
³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¤Ï£²£µ²¯£¸£°£°£°Ëü¹ë¥É¥ë¡Ê£±£·²¯¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹ñÆâ¾å¾ì»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ê£É£Ð£Ï¡Ë¤Ç¤Ï£¶²¯£¸£µ£°£°Ëü¹ë¥É¥ë¡ÊÌó£´²¯£³£¹£°£°ËüÊÆ¥É¥ë¡Ë¤òÄ´Ã£¤·¤¿¡£
£É£Ð£Ï²Á³Ê¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê£²¡¥£¹£°¹ë¥É¥ë¤Ç£²²¯£³£¶£²£°Ëü³ô¤òÇäµÑ¡¢´°Á´´õÇö²½¥Ù¡¼¥¹¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤Ï£²£³²¯£²£°£°£°Ëü¹ë¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âè£²°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¤ÏÇ¤°Õ´ÉÍý¼êÂ³¤¡ÊÆüËÜ¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ËÁêÅö¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£Âç¼ê¤Î¥Ù¥¤¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬ÉéºÄ¤ò´Þ¤á£³£µ²¯¹ë¥É¥ë¤ÇÇã¼ý¤·¤ÆµßºÑ¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ºÆ¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌÜÏÀ¸«½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥¤¥ó¤Î»ý¤Á³ôÈæÎ¨¤ÏÌó£·£°¡ó¤«¤é£³£¹¡¥£´¡ó¤ËÄã²¼¡£¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¤ËºÇ¶á½Ð»ñ¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ¤Î»ý¤Á³ôÈæÎ¨¤Ï£²£³¡ó¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¥¿¡¼¥à¥·¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£É£Ð£Ï¤Ï¶¯¤¤¼ûÍ×¤ò½¸¤á¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¸øÊçµ¬ÌÏ¤ò¾å²ó¤ëÃíÊ¸¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤Î³ô¼°¤è¤ê£³£°¡ó¶á¤¯³ä°Â¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹ØÆþ¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£