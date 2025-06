【THQ Nordicデジタルショーケース2025】 日本時間8月2日4時~配信

THQ Nordic Japanは、日本時間8月2日4時より「THQ Nordicデジタルショーケース2025」をオンライン配信する。

本ショーケースでは、世界初公開となる新作タイトルの発表、すでにアナウンスされているタイトルの最新情報、後日発表となっていたリリース日など、多数の情報が公開される。さらに、事前には一切告知されていないサプライズ発表も予定されている。

配信予定タイトル(一部抜粋)

・Gothic 1 Remake

・Titan Quest II

・REANIMAL

・The Eternal Life of Goldman

・Wreckfest 2

ほか多数

※ダークでスリリングなタイトルから色彩豊かで心温まるファミリー向けゲームまで、幅広いジャンルのラインナップで届けられる。

視聴ページ(公式配信)

【THQ Nordic | Save The Date 2025】

□YouTubeのページ

□Twitchのページ

□Steamのページ

