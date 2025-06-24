¥È¥è¥¿¡Ö2000GT¡×É÷¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÃíÌÜ¡ª Ä¶¥ì¥È¥í¤Ç¤â¡ÈÌ¤ÍèÅª¡É¤Ê¡Ö»Â¿·¥¯¡¼¥Ú¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¾¼ÏÂ´¶¤¹¤´¤¤¡È´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¡É¤¬²û¤«¤·¤¤¡Ö100Ç¯¸å¤Î¥È¥è¥¿¡×Äó°Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¡Ö2000GT¡×É÷¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¤Ï2023Ç¯¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡Ö#100Ç¯¸å¤Î¥È¥è¥¿CM¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö2000GT¡×É÷¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡ª¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´ë²è¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖTOYOTA_CGCREATORCAMP¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡10¿Í¤Î¼ã¤CG¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢100Ç¯¸å¤Î¥È¥è¥¿¤ÎCM¤òÁÛÁü¤·¤Æ±ÇÁü¤òÀ©ºî¡£
¡¡´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¥È¥è¥¿¸ø¼°SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¤ÎÌ¾¼Ö¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö2000GT¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÎ®Îï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡À©ºî¼Ô¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ä¥é¥¤¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼¡¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´ÝÌÜ2Åô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÌ¾¼Ö¡ÖS800¡ÊÄÌ¾Î¥è¥¿¥Ï¥Á¡Ë¡×¤Ë»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¡¹¤È»Â¿·¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¡Öe-Palette¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ÝÌÜ4Åô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡¢¸½¹Ô¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»÷¤¿²£°ìÊ¸»ú¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿2¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¿ô¡¹¤¬Æ°²è¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ìÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åö½éÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ï98Ç¯¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼Ò²ñ¤ä¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Á¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¸½ºß¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â»Ä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖJAPAN MOBILITY SHOW 2025¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ë¡×¤¬Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¡ÖÌ´¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤ä¡ÖÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤¬¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£