¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Û¥ê¥Çー¤òÊü½Ð¡Ä¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤«¤é¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤È¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ø

6月24日(現地時間23日、日付は以下同)。ボストン・セルティックスがドリュー・ホリデーをポートランド・トレイルブレイザーズへトレードし、その見返りにアンファニー・サイモンズとドラフト2巡目指名権2本を獲得したと『ESPN』が報じた。

もともと、ブレイザーズは2023年9月28日にデイミアン・リラードが絡んだトレードで、ミルウォーキー・バックスからホリデーを獲得していたのだが、同10月2日にセルティックスへ放出。今回は呼び戻す形でホリデーをロスターへ加えることに。

BREAKING: The Boston Celtics have traded Jrue Holiday to the Portland Trail Blazers for Anfernee Simons and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/2ycXQicGkT

- Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025