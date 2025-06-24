¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Û¥ê¥Çー¤òÊü½Ð¡Ä¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤«¤é¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤È¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ø
¡¡6·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¥É¥ê¥åー¡¦¥Û¥ê¥Çー¤ò¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ø¥È¥ìー¥É¤·¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤È¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ»ØÌ¾¸¢2ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ï2023Ç¯9·î28Æü¤Ë¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¤¬Íí¤ó¤À¥È¥ìー¥É¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Û¥ê¥Çー¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ±10·î2Æü¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ØÊü½Ð¡£º£²ó¤Ï¸Æ¤ÓÌá¤¹·Á¤Ç¥Û¥ê¥Çー¤ò¥í¥¹¥¿ー¤Ø²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
BREAKING: The Boston Celtics have traded Jrue Holiday to the Portland Trail Blazers for Anfernee Simons and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/2ycXQicGkT
- Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025
¡¡2021Ç¯¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢2024Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Û¥ê¥Çー¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡º£·î12Æü¤Ë35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬ー¥É¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢16Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç62»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ30.6Ê¬11.1ÆÀÅÀ4.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.9¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ç¤Ï¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¥·¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥·¥ãー¥×¤ä¥È¥¥¥Þ¥Ë¡¦¥«¥Þ¥é¡¢¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤é¤È¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢7Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿26ºÐ¤Î¥¬ー¥É¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ç¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ19.3ÆÀÅÀ¤Ë2.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.8¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬¥×¥ìー¥ª¥Õ´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥¹¥¿ー¤Ë¤¤¤ëÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¥È¥ìー¥É¥Èー¥¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2026－27¥·ー¥º¥ó¡ÊÍâ¥·ー¥º¥ó¤Ï¥×¥ìー¥äー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤Þ¤Ç·ÀÌó²¼¤Ë¤¤¤¿¥Û¥ê¥Çー¤ò¼êÊü¤·¡¢2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ë¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Î»ÙÊ§³Û¤ò4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó58²¯±ß¡Ë¤âÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ü¥Óー¡¦¥Þー¥¯¥¹»á¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Û¥ê¥Çー¤¬·è¤á¤¿¹¥¥×¥ìー½¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª