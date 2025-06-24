¡ÚDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Û 6·î26Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡¡¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§8,980±ß ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§9,980±ß ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§31,980±ß

¡¡¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ê¥Ç¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°2¡Ë¡×¤ÎÊÉ»æ¤òËÜÆü6·î24Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤ÎÊÉ»æ¤Ï¡¢ËÜÆü6·î24Æü¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤òµ­Ç°¤·¤¿¤â¤Î¡£¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥à¤ä¥Õ¥é¥¸¥ã¥¤¥ë¡¢¥È¥¥¥â¥íー¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ»æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤­¤ë¡£

¢¢¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡×¤Î¥Úー¥¸

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.