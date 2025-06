【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格 スタンダードエディション:8,980円 デジタルデラックスエディション:9,980円 コレクターズエディション:31,980円

コジマプロダクションは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の壁紙を本日6月24日に公開した。

今回の壁紙は、本日6月24日より開始となったアーリーアクセスを記念したもの。新たなアートワークが使用されており、サムやフラジャイル、トゥモローといった主要人物たちが集結している。壁紙は公式サイトよりダウンロードできる。

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

アーリーアクセス開始を記念して、新たなアートワークを公開👍



KOJIMA PRODUCTIONS 公式サイトより壁紙としてダウンロードできます

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.