¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î£Í£Ö£Ð´í¤¦¤·¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÊá¼ê¥í¡¼¥ê¡¼¤¬£´ÀïÏ¢È¯¤Î£³£²¹æ¡Ö¼õ¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤À¡×
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×ÆÈÁö¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Î£¹²ó¡¢±¦ÂÇÀÊ¤«¤éÈôµ÷Î¥£±£±£³¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ë²÷¤Ê°ì·â¤ò¹â¡¹¤Èº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡££´»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£³£²¹æ£²¥é¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò£±£±¡½£²¤ÈÂç¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³£´Àï¤Ç£µÈ¯¤È¶Ã¤¤ÎÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë£´ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¡¢£¶£¸ÂÇÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¡£¤³¤ÎÀè¤Ï¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤Î»ý¤ÄÊá¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿µÏ¿£´£¸ËÜ¤Î¹¹¿·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Î»ý¤Ä¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤ÎµÏ¿£³£¹ËÜ¤Î¹¹¿·¤â»Ä¤ê£±£¹»î¹ç¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£Í£Ö£Ð¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊá¼ê¤Ê¤Î¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ì¤À¤±¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¤Ë½éÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡Ö£Â£Ö£Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ´»Ò¤òÊø¤»¤Ð¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤â¡Ö¥í¡¼¥ê¡¼¤¬¼õ¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î£Í£Ì£Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËÊá¼ê¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë£´£¸ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ú¥ì¥¹¤â£Í£Ö£Ð¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¥Ú¥ì¥¹¤ÎµÏ¿¤òÈæ³ÓÅª³Ú¤ËÇË¤ê¡¢£¶£¸ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎò»ËÅª²÷µó¤Î²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£