【POP UP PARADE ツバキ (ガイド)】 11月 発売予定 価格:5,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ツバキ (ガイド)」を11月に発売する。価格は5,500円。

本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりガイド姿の「ツバキ」をフィギュア化したもの。バスガイド風のスーツスタイルが再現され、頭部のケモミミや胸元のレシーバーなども造形されている。

サイズ:全高約190mm

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.