¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¡È¥ª¥¹¥¹¥áÊÖÎéÉÊ¡É¡Ö»³Íü¸©¤Ë¡Ä¡×¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ªÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê44¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÉ×ÉØ¤Î²È·×Êí¡¢¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÄÁ¤·¤¤¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤Î²È·×Êí¤ò¸«Ä¾¤¹ËÜÈÖÁÈ¡£ÀáÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¤Í¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¶â¤¬¤¢¤ë¡£»³Íü¸©¤Ë¶â²Ã¹©¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ê¼Â¼Á¡Ë2000±ß¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡ÖÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¶âÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£