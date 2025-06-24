£¶·î£²£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡¦¡¦¡¦²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤!¥¯¡¼¥ë¥¥Ã¥Á¥ó
²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤!¥¯¡¼¥ë¥¥Ã¥Á¥ó
Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¡£¥³¥ó¥í¤Î²Ð¤ò»È¤¦¤À¤±¤ÇÎÁÍý¤â²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡ª¥¯¡¼¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡ª¡ª
²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ëºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§ËÜÆü¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¡¢¡¢
¹ÔÄ¹ËüÎ¤¡Ê¤æ¤¤Ê¤¬¤Þ¤ê¡ËÀèÀ¸¡£
µëÎÁÆüÁ°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦50±ßÎÁÍý¤Ç¼çÉØ¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ëÀáÌóÎÁÍý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ª
◼¾Ò²ð¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡¢¡¢¡¢
¡Ú¿æÈÓ´ï¤Ç´ÊÃ± ¹âÌîÆ¦Éå¤Ç¤«¤µ¤Þ¤·¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡Û
¡¡¤ªÊÆ¤ò¹âÌîÆ¦Éå¤Ç¤«¤µ¤Þ¤·¡ª
¡¡£¹£¸±ß¤ªÆÀ¤Ê¾å¡¢·ò¹¯¤Ë¤â¤¤¤¤¡ª
<ºàÎÁ(£³¹çÊ¬)>
ÊÆ¡¡2¹ç
¹âÌîÆ¦Éå¡¡1Ëç
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼·Ô¡¡1ËÜ
A
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸2
¿å¡¡Âç¤µ¤¸2
¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¡¡Âç¤µ¤¸£³
¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¡6g
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡3g
¤´¤ÞÌý¡¡5g
¾ßÌý¡¡5g
Ãæ²Ú¤À¤·¡¡2g
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
1. ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤ÆÌÜÀ¹¤ê¹µ¤¨¤á(9³ä)¤Ë¿»¿å¡£
2. ¹âÌîÆ¦Éå¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯¤¹¤ë¤«¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ
¡¡¡¡ A¤Ë£³£°Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¤ë¡£
3. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤ó¤Ë¤¤ë¡£
4. Á´Éôº®¤¼¤Æ¡¢¿æ¤¹þ¤à¤À¤±¡£
¡Ú¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª³¤ÂÝ¥ì¥â¥ó¤¦¤É¤ó¡Û
¡ãºàÎÁ£±¿ÍÊ¬¡ä
ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡¡£±¶Ì
¸üÍÈ¤²Æ¦Éå£±/4Ëç¡¡
³¤ÂÝ¤Î¤Ä¤¯¤À¼Ñ(¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¤è)¾®¤µ¤¸£²
¾Æ¤¤Î¤ê¤ª¤Ë¤®¤êÍÑ¡¡£±Ëç
¤á¤ó¤Ä¤æ3ÇÜÇ»½Ì¡¡Âç¤µ¤¸2
Îä¿å¡¡£±00ml
ËüÇ½¤Í¤®
¥ì¥â¥óÇöÀÚ¤ê
¡ãºî¤êÊý¡ä
1 ¤¦¤É¤ó¤Ï¥ì¥ó¥¸600w2Ê¬²ÃÇ®¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¸üÍÈ¤²¤òÄÙ¤·¤Æ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤Èº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¡¦¡¦¡¦¡ÊA¡Ë¡£
2 ¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¦¤É¤ó¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡ÊA¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¹¹¤Ë2Ê¬²ÃÇ®¡£
3 ¤¦¤É¤ó¤òÀö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
4 ¡ÊA¡Ë¤ËÄÑ¼Ñ¡¢Îä¿å¡¢ºÙ¤«¤¯¤·¤¿¾Æ¤¤Î¤ê¡¢¤¦¤É¤ó¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
5. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ì¥â¥ó¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£