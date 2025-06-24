¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¡¢´Ø·¸°²½¤¬±½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤ÎÂÚºß¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤«
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢10Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤¿¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸°²½¤äÇË¶É¤Î±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢5ºÐ¤ÎÌ¼¥Ç¥¤¥¸¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤¬6·îÃæ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¹çÎ®¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£·î½é¤á¡¢¥Ô¡¼¥×¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø143¡Ù¤ÎÉÔ¿¶¤¬¸¶°ø¤Ç¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥´¶¡×¤¬Áö¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø143¡Ù¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡ÖAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¤³¤³¿ô¥ö·î´Ö¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼ºÇÔ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¶ìÀï¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ºË¾¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î´Ø·¸¼ÔÃÌ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ª¤è¤½¥±¥¤¥Æ¥£¤¬º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢´Ø·¸°²½¤äÇË¶É¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯´Ö¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÌ¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤À¤±¤È¤¤¤¦¾ðÊó¶Ú¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢6·î24Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ÇAmazonÁÏ¶È¼Ô¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹¤È¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î·ëº§¼°¤ËÃ±ÆÈ¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¤Þ¤À¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¶¡¦¥µ¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î4Æü¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤ËºÝ¤¹¤ëµÙ²ËÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ËÈô¤Ó¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÌ¼¥Ç¥¤¥¸¡¼¤È²á¤´¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£